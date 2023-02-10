Bayat Belediyesi’ne ait arama-kurtarma ekibi, Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde enkaz altında kalan Sultan Demir isimli yurttaşı kurtardı.

Depremin hemen ardından 3 kamyon ve 5 belediye personelini arama kurtarma çalışmaları için Afşin’e yollayan Bayat Belediyesi, 1 kamyon yardım malzemelerini de dün gönderdi.

Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayat Belediyesi personeli enkaz altında kalan Sultan Demir isimli yaşlı kadını kurtarmanın mutluluğunu yaşadı.

Bundan sonra da yardımları göndermeye devam edeceklerini belirten Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, birlikte yaralı sarmaya devam edeceklerini söyledi. (Haber Merkezi)

