Merkez Onikişubat ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı Seda Apartmanı'nın yıkıntılarında jandarma ekiplerinin termal kamerayla yaptığı taramada, enkaz altında "canlı" olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Çorum Köseoğlu Madencilik Arama Kurtarma ekipleri, apartmanda arama ve kurtarma çalışması yaptı.

Yıkılan apartmanın birinci katında olduğu tespit edilen kedi, madencilerin çalışmaları sonucu depremin 10. gününde enkazdan sağ kurtarıldı.

Veterineri telefonla arayarak yapılması gerekenler hakkında bilgi alan madenciler, kediye küçük bir kapta su verdi.

Madencilerin ilgilenip susuzluğunu giderdiği kedi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. (AA)

