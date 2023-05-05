Çorum Belediyesi “Engelliler Haftası” dolayısıyla çok önemli bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Çorum’da ilk defa engelsiz spor oyunları etkinliği düzenleniyor. Engelli bireylerin spor yapma imkânlarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Gaolball, oturarak voleybol ve tekerlekli sandalye masa tenisi gibi engelli spor branşlarında müsabakalar yapılacak. Başvurular sonucunda yoğun katılımın olduğu turnuvada 40 takım ve 163 kişi yarışacak.

"Engelsiz Spor Oyunları" turnuvasının kuraları düzenlenen törenle çekildi. Çorum Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen kura törenine Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Kutlu, Altınokta Körler Derneği Başkanı Şaban Kabakçı, Çorum 19 Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Şen ve kurum temsilcileri katıldı. Çekilen kura sonucunda gruplar ve eşleşmeler belirlendi.

Engelli bireylerin toplumsal hayatta daha aktif olmasını ve spor yapmalarına imkân sunmayı amaçladıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Çorum Belediyesi olarak ilimizde ilk defa düzenlediğimiz bu etkinlik, farkındalık oluşturma açısından önemli bir organizasyon olacak. Katılımcılara müsabakalarda başarılar diliyorum” dedi.

05 Mayıs Cuma günü Buhara Kültür Merkezi Spor Salonu’nda saat 20.30’da “Oturarak Voleybol” müsabakası, Çorum Belediyesi Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu’nda saat 18.00’de “GoalBall” müsabakası ve 08 Mayıs Pazartesi günü Mevlana Masa Tenisi Eğitim Merkezi’nde saat 19.00’da “Tekerlekli Sandalye Masa Tenisi” ile turnuvanın startı verilecek.

Engelsiz Spor Oyunları ödül töreni ise 12 Mayıs Cuma günü saat 15.00’te Kadeş Barış Meydanı’nda yapılacak.

(Haber Merkezi)