Dünya Engelliler Günü münasebetiyle yazılı bir açıklama yapan Ulaş Tokgöz, engelliliğin sosyal hayatı kısıtlayan bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olduğunun altını çizdi. Günümüzde insana verilen değerin toplumların gelişmişlik düzeyleri ile doğru orantılı olduğunu dile getiren Tokgöz, “Engelli kardeşlerimizin her türlü imkanlardan özgürce ve rahatça yararlanabilmeleri bu değerin en büyük göstergesidir” dedi.

Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini diri tutacak en küçük çalışmaların dahi kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Ulaş Tokgöz, “Engelli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırabilmek ve desteklemek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Asıl engellilik; incinebilir gruplara karşı sergilenen duyarsızlık hali ve düşüncedeki engellerdir. Bu dünyada her birimizin her an engelli konumuna düşebileceğimizin bilincinden hareketle kamu, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum olarak Çorum’umuzu engelli kardeşlerimizin engellerinin kaldırıldığı bir şehir haline getirmek, engelli vatandaşlarımızın umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur.

Özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin bu azim ve özgüvenleri her türlü takdiri hak etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, sosyal yaşamın bir parçası olmalarının önündeki engelleri azimle, inançla aşan engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum” ifadelerine yer verdi.

(Ömür SOYTEMİZ)