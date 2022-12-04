Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile yazılı bir açıklama yaptı.

Gelecek Partisi İl Başkanı Coşgunsu yaptığı açıklamada, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmanın ve onlara engelsiz bir dünya yaratmanın herkesin görevi ve sorumluluğu olduğunu söyledi.

Engellilerin toplumun bir parçası olması için elbirliği ile mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren İsmail Barış Coşgunsu, yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi; “Her an bir engelli adayı olduğumuzu unutmayalım ve onları sosyal hayatın bir parçası yapmak için birlikte mücadele edelim. Engelli bireylerimizin gayretleriyle ortaya çıkan sayısız başarı örneği, bundan sonra gerçekleşecek çok daha büyük başarıların da habercisidir. İnanıyoruz ki onların üretim ve yönetimde engel tanımadan ‘ben varım’ demeleri, bizleri daha güçlü bir geleceğe taşımaktadır.

Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyor, bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılacağını hatırlatarak, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakar ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gelecek Partisi olarak her zaman engellilerin ve engelli ailelerinin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum”

(Uğur GÖRKEM)

