Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verileceğini belirten Tuzcu, “Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır” dedi.

Tuzcu, başvuruların kurum internet sitesinin (www.iskur.gov.tr) “duyurular” bölümünde yayınlanan 2023/1 “Başvuru Rehberi” doğrultusunda e-Devlet üzerinden alınacağını belirtti.

Başvuru rehberlerine göre hazırlanacak projelerin kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebileceğini kaydeden Tuzcu, “Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularının, 9 Aralık 2022 tarihi saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir. İl Müdürlüğü veya hizmet merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin projelerini belirtilen tarihe kadar Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize iletmesi gereklidir” dedi. (Haber Merkezi)

