AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, gönüllere dokunmaya devam ediyor. Engelli vatandaşların isteklerini yerine getiren Milletvekili Ceylan, Ortaköy'de yaşayan Mürsel Ceylan'ın çocukları için talep ettiği akülü araçlar aileye teslim edildi. AK Parti Ortaköy İlçe Başkanı Yusuf Özdemircan ve muhtar aileyi ziyaret ederek araçları teslim etti.

TBMM'deki çalışmalar nedeniyle Ankara'da bulunan Milletvekili Ceylan, aileyle görüntülü konuştu.

"ENGELLI VATANDAŞLARIMIZIN BİZİM GÖNLÜMÜZDE VE KALBİMİZDE AYRI BİR YERİ VAR"

Engelli vatandaşların gönüllerde farklı bir yeri olduğunu vurgulayan Ceylan, "Biz engelli evlatlarımızı cennet çocukları olarak görüyoruz. Ümit ve Murat kardeşimize yeni aracıyla bundan sonra dışarıya daha fazla çıkıp gezebilecek ve arkadaşlarıyla buluşabilecek, kazasız ve belasız bir hayat temenni ediyorum. Rabbim ailemize ve kardeşimize sağlıklı ve huzur dolu ömürler nasip etsin" dedi.

Ceylan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında aktif olarak yer almalarını sağlamaya devam ediyoruz. Bu dünyada her birimizin engelli konumuna düşebileceğinin bilinciyle, engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak, onların toplumla daha da bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olmalarına destek olmaya özen gösteriyoruz. Fiziki engelleri sevgiyle paylaşarak, el ele vererek hep beraber aşıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın bizim gönlümüzde ve kalbimizde ayrı bir yeri var. Mevlam, yaşama sevinci ile hayata tutunan vatandaşlarımıza ve sizlere sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde bir ömür sürmeyi nasip eylesin" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN VE BİZLERDEN DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisi için hayır duası isteyen Ceylan, "Bir engelli vatandaşımızın daha engelsiz bir hayat sürebilmesine vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Siz değerli hemşehrilerimizden istediğimiz tek bir şey var. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ve bizlerden hayr dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Ceylan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sosyal devlet anlayışımızla, sevgimiz, ilgimiz, alakamızla, çıkardığımız kanunlarla ve yaptığımız projelerimizle, 20 yılda engelleri birlikte aştik. Türkiye Yüzyılı’nda her alanda engelli vatandaşlarımızla birlikte olmayı sürdüreceğiz. Allah birliğimizi dirliğimizi daim eylesin. Ayrıca yaptığımız iyileştirmelerle engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin yanında olduk.

Engelli vatandaşların sosyal hayata daha fazla katılmaları için gereken desteği verdiklerini ifade eden Ahmet Sami Ceylan, “Sosyal hayatta engellilere sunulan imkân ve hizmetler, bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütü olmakla birlikte, insana verilen değer ve önemin belirgin göstergesidir. Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine engelinden dolayı hiçbir olanaktan yoksun kalmamasına özen gösterilmeli, onlara sevgiyle kucak açılmalıdır. Tüm vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve sağlığı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İlimizde ikamet eden engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımları artırmanın yanı sıra nitelikli hayat koşullarına sahip olmaları, katılımcı ve üreten insanlar haline getirmek içinde hizmetlerimize devam ediyoruz.

Bu dünyada her birimizin engelli konumuna düşebileceğinin bilinciyle, engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak, onların toplumla daha da bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olmalarına destek olmaya özen gösteriyoruz. Fiziki engelleri sevgiyle paylaşarak, el ele vererek hep beraber aşıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın bizim gönlümüzde ve kalbimizde ayrı bir yeri var."

Mürsel Ceylan ise "Sayın Vekilim, Yaradan Mevlam her zaman yar ve yardımcınız olsun. Başımızdan sizleri eksik etmesin" şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)