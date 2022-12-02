Oda üyesi berber ve kuaförler, 3 Aralık engelliler günü dolayısıyla özel bakım merkezlerine giderek tıraş olmak için berbere gelmekte zorlanan engellilere ücretsiz hizmet verdiler.

Sungurlu Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, engellilere destek olmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için bu hizmeti yaptıklarını söyledi.

Engellerin, insanların birbirine olan desteğiyle aşılabileceğine inandığını belirten Karslı, "Engelli vatandaşların yanında olmak için bu hizmeti veriyoruz. Bu çerçeve de engelli kardeşlerimizi tıraş ederek onların yüzündeki mutluluğu görmek bizim için en güzel duygulardan biri. Berber ve kuaför arkadaşlarıma da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.