AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Oğuzlar ilçesinde bir dizi ziyaret yaptı. İlçede ikamet eden Eyüp Kılıç isimli vatandaş Ceylan’dan akülü sandalye talebinde bulundu. Vatandaşa akülü araç sözü veren Ceylan, “Emrin olur. Büyüklerimiz, gönlümüzün bir parçası. Sizlerin hayatlarını kolaylaştırmak ve engelleri kaldırmak için her daim yanınızdayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan ve bizlerden hayr dualarınızı eksik etmeyin. Allah sizlere sağlık sıhhat afiyet içerisinde bir ömür sürmeyi nasip eylesin” dedi.

