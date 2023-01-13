Altı Nokta Körler Derneği yönetici ve üyeleri, İYİ Parti’yi ziyaret etti. İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kadın Politikaları üyeleri tarafından karşılanan görme engelli vatandaşlar, hem sorun ve taleplerini dile getirdi, hem de bağlama eşliğinde türküler söyleyerek Beyaz Bastonlu Görme Engelliler Haftasını kutladı.

Parti yöneticileri, günün anısına pasta keserek, engellilerle birlikte sohbet etti.

“BEYAZ BASTON ÖZGÜRLÜĞÜN SİMGESİ

VE GÖRME ENGELLİ BİREYİN KİMLİĞİDİR

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İl Başkanı Erkan Yıldız, beyaz bastonun görme engelli bireylerin bir başkasına ihtiyaç duymadan özgürce hareket etmelerini sağlayan en temel araç olduğuna dikkati çekerek, “Baston özgürlüğün simgesi ve görme engelli bireyin kimliğidir. Çünkü engelli bireyler bağımsızlaştıkça özgüvenleri artacak, özgüvenleri artıkça da kendini kanıtlaması, yeteneklerini geliştirmesi daha kolay olacaktır. Şunu da unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız” dedi.

Yıldız, ülkemiz nüfusunun yüzde 10’dan fazlasının engelli insanlarımızdan oluştuğuna dikkati çekerek, “engelli bireylerin sorunları sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısaca tüm insanların sorunudur” diye konuştu.

Yıldız, kendilerine iletilen sorunları ve çözüm yollarını ilgili makamlara ileteceklerini ve takipçisi olacaklarını dile getirdi.



“KALDIRIMLAR İŞGAL EDİLMESİN”

Görme engelli vatandaşlar ise yerelde yaşadıkları sıkıntıları ve çözüm önerilerini parti yetkililerine ileterek, çözüm konusunda destek istedi.

Engelliler, kaldırımlara bırakılan araçların, masa – sandalye gibi malzemelerin kendileri için büyük sıkıntı yarattığını belirterek, kaldırımların işgal edilmemesini istedi.

Trafik ışıklarında daha önceden var olan, ancak sonradan kaldırılan sesli sinyalizasyon uygulamasının da tekrar başlatılmasını isteyen engelliler, yolların, kaldırımların, kamu binalarının, merdivenlerin engelliler göz önünde bulundurularak dizayn edilmesini talep etti.

Engellilerin birçok ekonomik, fiziki, kültürel sorunlarla mücadele ettiğini, altyapı yetersizliklerinin yaşamlarını zorlaştırdığını, özellikle binaların girişlerinde, merdivenlerde, toplu ulaşım araçlarında sıkıntı yaşadıklarını anlatan dernek üyeleri, Çorum’a engellilerin yararlanabileceği bir park yapılmasını istedi.

Engelliler, “Bizler toplumun dezavantajlı kişileri olarak diğer insanlarla eşit hizmet almak, insanca yaşayabileceğimiz düzeye ulaşmak istiyoruz. Bizlere acınarak bakılmasını değil, imkan tanınmasını ve yardımcı olunmasını istiyoruz” diye konuştu.

EN BÜYÜK ENGEL YÜREKTE

Kadın Politikaları Başkanı Meral Özeşer ve partinin kadın yöneticileri ise, engellilerin fırsat tanındığında, imkan sağlandığında büyük başarılara imza atabileceğinin altını çizerek, birçok engelli vatandaşın bu durumu güçlü örneklerle ispatladığını söyledi. İYİ Partili kadınlar, “bedensel engel başarıya engel değildir. En büyük engel sevgisizlik, inançsızlık, zihinde oluşturulan engeldir” ifadesini kullandı.

Altı Nokta Körler Derneği üyeleri, duyarlı ve sıcak yaklaşımları nedeniyle İYİ Partili yöneticilere teşekkür etti. (Haber Merkezi)