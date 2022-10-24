TBMM’de yorucu çalışma temposunun yanısıra MKYK üyesi olarak da genel merkezin görevlendirmeleriyle yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Milletvekili Ceylan, Çorumlu hemşehrilerinin taleplerini ise hiç aksatmadan yerine getiriyor. Özellikle de yaşlı ve engellilerden gelen isteklere karşı büyük bir hassasiyet gösteren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, son olarak da Damlaçimen Köyü’nde yaşayan Seynur Coşkun’un akülü araç talebini yerine getirerek yüzünü güldürdü.

AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Özdemircan ve Belediye Başkanı Taner İsbir aracılığı ile Milletvekili Ceylan’a ulaşan Sadık Tüfekçi ve Zaher Tüfekçi çifti, engelli kızları Seynur Coşkun için akülü araç talep ettiler. Talebi anında yerine getiren Milletvekili Ceylan, yine Belediye Başkanı Taner İsbir ve İlçe Başkanı Yusuf Özdemircan aracılığı ile aileye akülü aracını teslim etti. Tüfekçi ailesi ile telefonda görüntülü olarak görüşen Milletvekili Ceylan, geçmiş olsun dileklerini iletirken, ailenin de hayır duasını aldı.

Milletvekili Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde engelli vatandaşlara yönelik eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan bakım hizmetlerine, istihdamdan erişilebilirliğe kadar her alanda çok önemli hizmetlerin sunulduğunu dile getirdi.

Devletin her koşulda engelli vatandaşların ve ailelerinin yaşam standardını ve hayat kalitesini yükseltmek için çalışmalar yaptığını ifade eden Milletvekili Ceylan, kendisinin de engelli kızları için yardım talebinde bulunan Tüfekçi ailesinin talebini yerine getirerek, bir engelli vatandaşın daha engelsiz bir hayat sürebilmesine vesile olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Tüfekçi ailesi de Milletvekili Ceylan’a teşekkür ederken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerine bu imkanın sunulmasını sağlayan herkesten duacı olduklarını dile getirdiler.

(Volkan SINAYUÇ)

