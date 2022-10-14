Kale Mahallesi’nde ikamet eden 27 yaşındaki yürüme engelli Melek Başkaya, Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert’ten sosyal medya aracılığı ile yardım talebinde bulundu. Genç kızın talebine duyarsız kalmayan Adem Mert, genç kız ve ailesiyle irtibata geçerek, durumları hakkında bilgi aldı.

Adem Mert, ardından da akülü araca ihtiyacı olan genç kızın bu talebini yerine getirmek için CHP İl Genel Meclis Üyesi İşadamı Suat Atalay’dan destek istedi. Adem Mert’in bu isteğini anında yerine getiren İşadamı Suat Atalay, akülü aracı temin etti.

Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert ile CHP İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay, bugün de Melek Başkaya’yı evinde ziyaret ederek akülü aracını teslim ettiler.

Talebinin kısa sürede yerine getirilmesinden dolayı büyük bir mutluluk yaşayan Başkaya, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mert ile CHP İl Genel Meclis Üyesi Atalay’a teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

