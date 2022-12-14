ÇESOB Başkanı Recep Gür, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, öğretmenler, özel öğrenciler ve velilerin hazır bulunduğu eğitim semineri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Proje Yürütücüsü Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Sabriye Esen, seminerde asıl amaçlarının velileri bilgilendirmek olduğunu belirterek, engelli bireylerin mezun olduktan sonra neler yapabileceklerini paylaşmak istediklerini söyledi.

“HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ise özel eğitimli bireylerin mesleki hayata kazandırılması adına yapılan projeleri önemsediklerini dile getirdi.

“Engelli bireyleri topluma kazandırmak için herkes elini taşın altına koymalı” diyen Gür, başta esnaf olmak üzere herkesin “ben merkezli” bakış açışını terk edip, “toplum merkezli” bakış açısıyla hareket etmeleri gerektiğini dile getirdi.

“ÇORUM’DA TÜM OKULLAR ÖZEL EĞİTİME UYGUN”

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir ise çocukların kaynaşması ve bütüncül eğitimin önemine değindi.

Türkiye genelinde okulların yüzde 98’inin özel eğitim için uygun hale geldiğini, bu oranın Çorum’da ise yüzde 100 olduğunu kaydeden Demir, engelli bireylerin eğitimle birlikte iş hayatına da katılmasının önemli olduğunu bildirdi.

Açılış konuşmalarının ardından İŞKUR tarafından “engelli bireylere yönelik destekli istihdam modeli”, Psikolojik Danışman Tülay Yatağan Bayram tarafından “sosyal beceri ve akran zorbalığı”, Hitit Üniversitesi’nden Dr. Naime Güneş Özler tarafından “bütünleştirici mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı” ve Psikolojik Danışman Filiz Obuz tarafından “psikolojik sağlamlık” konulu sunumlar yapıldı.

(Taner ŞİMŞEK)