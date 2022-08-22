ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 46. ve devam maddeleri uyarınca yapılacak Enformasyon Memurluğu mevzuat sınavı, yabancı dil sınavı ve yabancı dil mülakatı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından 18-24 Eylül ve 8 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

Sınav öncesi alınabilecek olan online hazırlık eğitimleri, TÜRSAB web sitesi içerisinde bulunan “Kurumsal” sekmesi altında yer alan “TÜRSAB Akademi” bölümü içerisinde “Enformasyon Memurluğu Online Hazırlık Eğitimleri” olarak bulunmaktadır. Bu eğitim materyalleri 15 Ağustos-15 Eylül 2022 tarihleri arasında katılımcılarımızın sınava hazırlanmaları için ücretsiz olarak erişime açıktır.

TÜRSAB üyesi seyahat acentası sahipleri ve/veya çalışanları dışındaki katılımcılar için sınav harç bedeli 1.500-TL’dir. Sınav harç bedelleri aşağıda belirtilmiş olan banka hesabına her bir katılımcı için ayrı ayrı yatırılacaktır ve açıklama kısmına sınava katılacak olan kişinin ismi yazılacaktır.

TÜRSAB üyesi seyahat acentası sahipleri ve/veya çalışanları için sınav ücreti; üyelerimize özel %50 indirimli olarak 750-TL’dir. Üyelerin indirimden yararlanabilmesi için acenta banka hesapları üzerinden her bir katılımcı için ayrı ayrı ödeme yapılması ve açıklama kısmına sınava katılacak olan kişinin isminin yazılması gerekmektedir.

Başvurular 15 Ağustos 2022 - 15 Eylül 2022 tarihlerinde online olarak yapılacaktır.

Enformasyon Memurluğu Mevzuat Sınav Tarihi ve Saati (Online): 18.09.2022 (13:00-14:00)

Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Sınav Tarihi (Online): 24.09.2022 ve 25.09.2022

Enformasyon Memurluğu Yabancı Dil Mülakat Tarihi (Online): 08.10.2022 ve 09.10.2022

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