Belediye Kütahyaspor’da geçen sezon 33 maçta 17 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Enes Nalbantoğlu, Çorum FK’nın sezon başı hazırlık maçlarında 2 gol kaydetmesine rağmen, ligde henüz fileleri havalandıramamıştı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, şeytanın bacağını İnegölspor maçında kırdı. Pazar günü, İnegöl’de oynanan maçta, 59.dakikada Suat Kaya’nın yerine oyuna giren Enes, 72.dakikada gelişen ani atakta topu ağlarla buluşturarak farkı ikiye çıkartırken, Çorum FK formasıyla da ilk resmi golünü kaydetti.

Son resmi golünü 1 Mayıs 2022’de, Kütahyaspor formasıyla, Batman Petrolspor’a atan Enes, 197 gün aradan sonra Çorum FK formasıyla lig golü sevinci yaşarken, profesyonel futbolculuk kariyerindeki gol sayısı da 57’ye yükseltti.

(Hüseyin AŞKIN)

