Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilciliği’nin düzenlemiş olduğu yaz okulu kapanış programına katılmak üzere Çorum’a gelecek.
TÜGVA Çorum İl Temsilciliği’nce yapılan açıklamada bu yıl yaz ayında ilimizde 6 ayrı okulda Yaz Okulu açılmış, yüzlerce öğrenci katılım sağlamıştı.
Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu da bugün (8 Ağustos 2022 Pazartesi günü) Çorum'da TÜGVA Yaz Okulu’nun Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 15.00’de gerçekleştirilecek kapanış programına katılacağı bildirildi.
(Ömür SOYTEMİZ)