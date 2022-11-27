Ahlatcı Holding bünyesindeki Energaz, Konya’nın Altınekin, Emirgazi, Yunak, Tuzlukçu ve Hadim ilçelerini doğalgaza kavuşturdu. Altınekin’deki doğalgaz arz törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanı sıra, Ak Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Energaz Genel Müdürü Kasım Kahraman da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Mevlana Meydanı’nda düzenlenen “Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası” ve yapımı tamamlanan diğer tesislerin toplu açılış törenine, Enerji Bakanı Dönmez, Altınekin’den katılarak, Milletvekili Etyemez, Ahmet Ahlatcı ve ilçe belediye başkanları ile birlikte doğalgaz meşalesini ateşledi. Bakan Dönmez, doğalgaz bağlanan Ümran-Mehmet Öz çiftinin evini de ziyaret etti.

(Haber Merkezi)

