"AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Karadeniz Bölge Toplantısı" Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu’nda toplantı yapıldı. Bölge toplantısına Samsun’un yanı sıra Amasya, Tokat, Bolu, Kastamonu, Ordu, Çorum, Bartın, Giresun, Bayburt, Zonguldak, Rize, Trabzon, Sinop, Gümüşhane ve Düzce illerinden temsilciler katıldı.

Karadeniz’de yapılan keşiflerden bahseden Çiğdem Karaaslan, “2023’e girdik. Bu çok önemli tarihi dönüm noktasında birbirimize çok büyük ve önemli görevler düşüyor. Türkiye 100 yılı vizyonun 1. maddesi; ‘Türkiye 100 yılı sürdürülebilirliğin 100 yılı.’ O yüzden biz de sürdürülebilir teknolojilerle, yatırımlarla, sanayileşme ve yatırımları çalışmalarımızın merkezine aldık. Türkiye’de birileri hala metronun kapısının otomatik açılmasına şaşıra dursun. Biz insansız hava araçları üretiyoruz. Bugün Kızılelma’yı bir dünya markası olarak ön plana çıkarıyoruz. Elektrikli aracımız TOGG’u ‘yapamazsınız’ demelerine rağmen üretiyoruz. ‘Olmaz, çıkmaz, bulamazsınız, yapamazsınız’ denmesine rağmen dünyanın enerji merkezi haline geliyoruz. 710 milyar metre küp doğalgaz keşfiyle birlikte artık Türkiye olarak enerjide merkez ülke konumuna yükseliyoruz. Milli enerjimize enerji katıyoruz. Enerjide bağımsızlığımızı ilan ediyoruz” dedi. (İHA)

