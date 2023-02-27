TOKİ'den 30 İlde 235 İş Yeri Müzayedesi TOKİ'den 30 İlde 235 İş Yeri Müzayedesi

ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 16 Destek Personeli, 3 Teknisyen ve 6 Büro Personeli alınacak.
Başvurular, 1 Mart 2023 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp 15 Mart 2023 tarihinde saat: 23.59’da sona erecek.
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Detaylı bilgi için tıklayınız 
 