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Motor tutkunlarının bir araya geldiği Enduro Festivali Cumartesi günü başladı. Çorum Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Enduro Festivali'nin ilk gününde kent merkezinde kortej geçişi ve gösteriler yapıldı. Çok sayıda Moto Cross sporcusunun katıldığı kortej geçişinde Çorumlu motor tutkunları sporculara yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Kadeş Meydanı'nda gerçekleşen gösterilerde ise nefesler tutulurken, izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıldı.

Enduro Festivali'nin ikinci gününde ise eski Çimento Fabrikası alanına kurulan özel parkurda Moto Cross sporcular nefes kesen yarışlar sergiledi. Yarışlara Çorumlu motor tutkunları büyük ilgi gösterdi.