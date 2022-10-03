Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu ENAG, Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG’a göre, Eylül ayında enflasyon (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5.30, yıllık bazda ise yüzde 186.27'ye yükseldi. ENAG, Tüketici Fiyat Endeksi'nin yılbaşından bu yana yüzde 101.63 arttığını açıkladı.

ENAG verilerine göre, değerlendirmeye alınan 12 harcama grubunun arasında yalnızca ulaşımda aylık enflasyon geriledi. Ulaşım masrafı, son bir ayda yüzde 1.60 azaldı. En yüksek aylık artış ise yüzde 26.05 ile sağlık kategorisinde oldu. Konut fiyatları yüzde 8.57, giyim ve ayakkabı ise 7.79 arttı.

(Haber Merkezi)

