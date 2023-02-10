Soğuk kış gününde, yürekleri ısıtan, bir nebze de olsa içimizdeki yangını söndüren bir olay da Çorum’da gerçekleşti. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen bir aile, Kahramanmaraş-Afşin’e yardım götürmek üzere yola çıkmaya hazırlanan tır şoförü Sefa Yetişmiş’i durdurarak, çocuklarının en sevdiği oyuncakları deprem bölgesine götürmesini istedi.

TIR ŞOFÖRÜ EMANETİ ULAŞTIRDI

Aile, oyuncakların depremzede çocuklara ulaştırılmasını isterken, şoför Sefa Yetişmiş de Afşin’e gittikten sonra küçük bir kız ve küçük bir erkek çocuğuna oyuncakları vererek, emanetleri yerlerine ulaştırmış oldu. Oyuncakları alan miniklerin hüzünlü halleri ise objektife yansıdı.

