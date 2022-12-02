Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Curling İl Temsilciliği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Özel Sporcular Curling Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Curling İl Temsilcisi Şeyda Topuz önderliğinde Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşen en özel turnuvaya yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 2 kategoride yapıldı. 14 takıdan 42 sporcunun mücadele ettiği turnuvayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan da takip etti. Renkli görüntülere sahne olan müsabakalar sonunda yıldız kızlarda Kocatepe Ortaokulu zirvede yer alırken, Sultan Abdulhamidhan Ortaokulu ikinci, Gazipaşa Ortaokulu üçüncü, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu dördüncü olmayı başardı. Yıldız erkeklerde ise zirvenin sahibi Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu oldu. İkincilik kürsüsüne Gazipaşa Ortaokulu çıkarken, Sultan Abdulhamidhan Ortaokulu üçüncü, Kocatepe Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Genç kızlar kategorisinde ise Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi birinci, Engelli Eğitim Merkezi ikinci olurken, genç erkeklerde Engelli Eğitim Merkezi A takımı birinci, Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi B takımı ikinci, Engelli Eğitim Merkezi B takımı üçüncü, Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi A takımı ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya verildi. Curling İl Temsilcisi Şeyda Topuz, ödül töreninde yaptığı açıklamada, curlingin en özel turnuvasına katılan tüm sporculara teşekkür etti. Kazananın ve kaybedenin çok önemli olmadığı turnuvada mücadele eden herkesin kazandığına vurgu yaparken, curlingin özel sporcularla daha güzel ve daha anlamlı olduğunu ifade etti.



(Rıfat KARA)

