2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 18 maçta topladığı 33 puanla tarihinin en çok puan topladığı ikinci ilk yarısını geçirdi. Puan ortalamasına göre de bu sezon yine Çorum FK’nın en iyi ikinci sezonu oldu.

Profesyonel liglerdeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, ilk yarılar itibariyle en çok puanı 2021-2022 Sezonunda topladı. 19 karşılaşmada 34 puan toplayan Çorum FK, puan ortalamasına göre ise en iyi sezonunu 2017-2018 Sezonunda topladığı 32 puanla elde etti. 2021-2022 Sezonunda 19 maçta topladığı 34 puanın maç başına göre ortalaması 1,78 olurken, 2017-2018 Sezonunda, 17 maçta alınan 32 puanın ortalaması ise 1,88 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EN ÇOK PUAN VE ORTALAMA

Çorum FK, hem puan açısından, hem de ortalama bakımından en başarılı ikinci ilk yarıyı bu sezon yaşadı. 18 maçta toplanan 33 puan, geçen sezon 19 maçta alınan 34 puanın ardından en çok puan olarak kayıtlara geçerken, maç başına göre puan ortalamasında ise geçen sezonu geride bıraktı. Kırmızı-siyahlı ekip, geçen sezon maç fazlasıyla daha çok puan toplamasına rağmen, bu sezonki 1,83’lük maç başına puan ortalaması, geçen sezonun 1,78 olan ortalamasını geride bıraktı.

Çorum FK, puan olarak en az puanı 2012-2013 Sezonunda 12 puan toplayarak alırken, maç başına puan ortalaması ise yine aynı sezonda 1,29 olarak gerçekleşti.

Çorum FK, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında 30’ar, 2015-2016 sezonunda 26, 2016-2017 sezonunda 29, 2017-2018 sezonunda 32, 2018-2019 sezonunda 28, 2019-2020 sezonunda 31, 2020-2021 sezonunda ise 26 puan toplamıştı.

(Hüseyin AŞKIN)

