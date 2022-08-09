Kızılpınar bölgesinde iklim ve hava şartlarından dolayı oldukça kaliteli, verimli ve lezzetli fasulye yetiştiriliyor.

Karagöl Fasulye Şenliği kapsamında düzenlenen fasulye yarışması da çekişmeli geçti. En güzel fasulye yarışmasının şampiyonu Satı Turna oldu.

15 üreticinin katıldığı yarışmanın jüri üyeliklerini; Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden Gıda ve Yem Şube Müdür Vekili Ömer Günalp, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Ömer Baysal, Gıda Mühendisi Efsun Seza Güleç, Ziraat Mühendisi Filiz Bakbak, Emekli Gıda Kontrol Şube Müdürü Fatma Çakır, Emekli Öğretmen Necla Özlü, İl Genel Meclis Üyesi Yıldız Bek ve Belediye Meclisi Üyesi Nazik Bulut yaptı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Satı Turna birinci, Bahar Saltık ikinci, Rafet İçer üçüncü, Ahmet Gürel dördüncü oldu.

Dereceye giren fasulye üreticilerine çeşitli firmaların hediyelerini protokol üyeleri verdi.

(Tugay GÖKTÜRK)