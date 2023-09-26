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Kırmızı-siyahlı takım galip geldiği 4 maçta da ilk yarılarda gol atarken, yediği 4 golün 3’ünü ise ilk yarılarda kalesinde gördü.

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden ve en son Sakaryaspor’u 1-0 yenerek bu sezon dördüncü galibiyetini alan Ahlatcı Çorum FK, 6 hafta sonunda 12 puanla 3.sırada yer alıyor.

EN GOLCÜ

4 TAKIMDAN

BİRİ

Ligin geride kalan 6 haftalık periyodunda 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Ahlatcı Çorum FK, attığı 9 gole karşılık kalesinde 4 gol gördü. Kırmızı-siyahlı ekip 16 golle ligin en golcü takımı olan Eyüpspor ve 10 golle en golcü ikinci takımı olan Bandırmaspor’un ardından 9 gollü Kocaelispor’la en golcü üçüncü takım unvanını paylaşıyor.

GALİP GELDİĞİ

TÜM MAÇLARIN

İLK YARIISNDA

GOL ATTI

Ahlatcı Çorum FK, kazandığı 4 maçın da ilk yarılarında gol buldu. Tüm gollerini kazandığı maçlarda atan Çorum temsilcisi, ilk yarılarda 6, ikinci yarılarda ise 3 gol attı. Kırmızı-siyahlılar, Tuzlaspor maçında golleri Thomas’ın 5 ve 50. dakikalarda penaltıdan, Ferhat Yazgan’ın ise 11.dakikada attığı gollerle 3-0 kazanırken, 2-1 kazandığı Göztepe maçında, 1.dakikada Geraldo, 16.dakikada da Atakan Akkaynak fileleri havalandırdı.

3-0’lık Ümraniyespor galibiyetinde golleri 14.dakikada penaltıdan Thomas, 73.dakikada Suat ve 79.dakikada Eren atarken, son Sakaryaspor karşılaşmasında kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golü 30.dakikada penaltıdan Ahmet İlhan kaydetti.

4 GOLÜN

3’ÜNÜ İLK

YARILARDA

YEDİ

Ahlatcı Çorum FK, 6 maçta toplam 4 gol yerken, bu gollerin 3’ünü ilk yarılarda, 1’ini ise ikinci yarılarda kalesinde gördü. 2-0 kaybettiği Giresunspor maçında golleri 25 ve 83.dakikalarda yiyen Çorum FK, 1-0 yenildiği Gençlerbirliği maçında 45+2’de kalesinde gördü. Çorum ekibi 2-1 kazandığı Göztepe maçında ise golü 18.dakikada kalesinde gördü.