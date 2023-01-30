Mimar Mehmet Patlar, Çorum’da uzun yıllardan beri Doğu Perinçek’in siyasi çizgisini izleyen, deyim yerindeyse şimdiki adı Vatan Partisi olan partinin de bayraktarlığını yapan bir siyasi kişilik.

Umut Radyo’da Uğur Çınar’ın hazırlayıp sunduğu “Perspektif” programına katılan Mehmet Patlar, bir devrimci olarak Mustafa Kemal Atatürk’e olan hayranlığının altını çizerken, kendisinin devrimci karakteri hakkında da bilgiler verdi.

Gençlerin anti-emperyalist eylemlerinin zaman içinde maceracı eylemlere dönüştürüldüğünü ve bu noktada halk desteğinin kaybedildiğini, emperyalist güçlerin gençleri sağcı-solcu,Leninci-Maocu diye bölüp birbirine düşman ettiğini anlatan Mehmet Patlar, gençlere çağrı yaparken şöyle konuştu:

“68 gençliği de bugünün gençliği de vatansever, milliyetçi ve Atatürkçüdür. Z kuşağı diye bir gençlik kuşağı yoktur. Emperyalizm bizde ve tüm dünyada yoz, sorumsuz, başıbozuk ve uyuşturucu batağına saplanmış bir gençlik istiyor. Ama başarılı olamayacak. Çünkü Batı ve Amerika emperyalizmi dünya çapında geriliyor.

Atatürk devrimleriyle yetişmiş olan Türk gençliğinin mayası çok sağlamdır. Benim gençliğe naçizane önerim;

Vatanımıza sahip çıksınlar, aile bağlarını sağlam tutsunlar, Atatürk’ün gösterdiği yoldan ayrılmasınlar, Uyuşturucu belasından uzak dursunlar, Sosyal medya yalanlarına kanmasınlar, Çok ve çok yönlü okusunlar, Vatanımıza ve milletimize faydalı bireyler olsunlar.” (Haber Merkezi)

