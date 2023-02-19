İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay’da meydana gelen depremde ablasını ve eniştesini kaybeden Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’e taziye ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürü Gülser, depremde enkaz altında kalan ablası Biray Şendağ ile eşi Murat Şendağ’ı kaybetmişti.

İYİ Partili yöneticiler, Gülser’e başsağlığı dileklerini ileterek, yaşanan elim olaydan dolayı üzüntülerini dile getirdi.

Taziye ziyaretine; İl Başkanı Erkan Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, İl Sekreteri Daver Eker ile İl Başkan Yardımcıları Ömer Köşkerler ve Süleyman Arda Afat katıldı. (Haber Merkezi)

