Selahattin Öz'ün eşi, Akad Otomotiv sahibi Cemal Öz ve Sibel Şimşek'in annesi Emine Öz (70), vefat etti.
Bir süredir Çorum Özel Hastanesi’nde tedavi gören Emine Öz’ün dün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Merhumenin cenazesi, bugün saat 11.00’de Çorum Özel Hastanesi morgundan alındıktan sonra Ulucami’ye getirilecek ve burada öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)