Sungurlulu hemşehrilerimiz Merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu, Mülkiye Başmüfettişi Vali İrfan Balkanlıoğlu ve Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikri Balkanlıoğlu'nun annesi, Metin Balkanlıoğlu’nun babaannesi, emekli öğretmen Mustafa Yelen'in kız kardeşi olan Emine Balkanlıoğlu hayatını kaybetti.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Emine Balkanlıoğlu, Cuma gecesi hayata gözlerini yumdu.

Merhumenin cenazesi bugün ikindi vakti Çorum Hıdırlık Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Çorum Belediye Başkanı Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

