EMEP Çorum İl Örgütü, TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğinin kabul edilmesine dair yazılı açıklama yayımladı. İktidarın iki yıldır F-16'ların teslimi, silah ticaretine yönelik engellerin kaldırılması, füze satışına onay gibi pazarlıklar yürüttüğü hatırlatılan açıklamada, “Ne var ki Türkiye’nin pazarlıklarından birtakım sözel taahhütler dışında bir şey geçmemiş, tersine hamasi ‘diklenmeler’e karşın NATO’ya bağımlılığı pekişmiştir” denildi.

NATO'nun ABD çıkarları doğrultusunda savaşan, dünyanın birçok yerinde darbeler düzenleyen, kontrgerilla/Gladio faaliyetleriyle ülkelerin içişlerine müdahale eden bir örgüt olduğu belirtilen açıklamada, “Türkiye emperyalist devletlerin paylaşım ve büyük sermayenin yayılma aracı, halklara büyük acılar yaşatmış ve yaşatacak olan bu birleşik savaş ordusundan çekilmelidir. Ülkemizdeki NATO üsleri kapatılmalı, Emperyalistlerle, her seferinde daha büyük bir boyun eğmeyle sonuçlanan pazarlıklara giren iktidarın savaş kışkırtıcısı siyasetinin yerini ülkede ve dünyada barış siyaseti almalıdır” ifadelerine yer verildi.

Emek Partisi Çorum İl Örgütü tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“İsveç’in NATO’ya katılımına onay vermek için iki yıldır bir dizi şart koşan Erdoğan-Bahçeli iktidarının nihayet Meclis Genel Kurulu’na getirdiği ‘karar’ CHP’nin de katkısıyla onaylandı. İsveç’in NATO üyeliğinin önünde Türkiye engeli kalkmış oldu.

"'MİLLİYETÇİ' HAMASETİN ARKASINDA

PAZARLIKLAR YATIYORDU”

İktidarın bu zamana kadar süren pazarlıkları içinde ABD, İsveç ve diğer ülkelerden bir dizi talepleri olmuştu.

İsveç’in NATO’ya üyeliğini onaylamadan önceki süreçte yapılan ‘milliyetçi’ hamasetin arkasında bu pazarlıklar yatmaktaydı. Ne var ki Türkiye’nin pazarlıklarından birtakım sözel taahhütler dışında bir şey geçmemiş, tersine hamasi ‘diklenmeler’e karşın NATO’ya bağımlılığı pekişmiştir.

"DÜNYA NATO ARACILIĞIYLA CEHENNEME SÜRÜKLENMEK ÜZERE"

NATO kurulduğundan bu yana ABD çıkarları doğrultusunda savaşan, dünyanın birçok yerinde darbeler düzenleyen, kontrgerilla/Gladio faaliyetleriyle ülkelerin içişlerine müdahale eden bir örgüttür. Günümüzde de bu misyonu sürdürmekte, dünyaya gelecek savaşın Rusya-Çin bloğuna karşı yapılacağını zirvelerde teyit etmektedir.

NATO bu büyük savaşa hazırlanmaktadır. Ülkemiz ve çevresi NATO üsleri ve teçhizatıyla kuşatılmıştır. Saldırgan mali sermaye devletleri NATO silahıyla yeni sömürgeler yaratmak, halkları ezmek üzere harekete geçmiştir.

"CHP'NİN CUMHUR İTTİFAKININ ARKASINDA DURMASI MANİDAR"

Meclis’te partimiz dahil birçok parti hayır oyu vermişken, ‘AKP’nin arkasına dizilmeyeceğiz’ diyen CHP ekibinin, oylamada Cumhur iktidarının arkasında durması da manidardır. Dolayısıyla NATO’nun kirli işlerini kolaylaştıran yolu açmakta elini ‘taşın altına’ sokarak, sorumluluk almıştır.

Türkiye emperyalist devletlerin paylaşım ve büyük sermayenin yayılma aracı, halklara büyük acılar yaşatmış ve yaşatacak olan bu birleşik savaş ordusundan çekilmelidir. Ülkemizdeki NATO üsleri kapatılmalı, Emperyalistlerle, her seferinde daha büyük bir boyun eğmeyle sonuçlanan pazarlıklara giren iktidarın savaş kışkırtıcısı siyasetinin yerini ülkede ve dünyada barış siyaseti almalıdır.”