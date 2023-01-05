Emeklilerin geçim sıkıntısı içinde olduğunu anlatan bir vatandaş, “Zamdan hiç memnun değilim. Emekliye gelince para yok 5’li müteahhite nasıl para buluyor? Bir de bizden oy istiyor. Doğalgazımızı ödeyemiyoruz. Torunuma para veremiyorum. Bu kadar adaletsizlik olur mu?” dedi.



“EMEKLİ BİR KASE ÇORBA İÇEMİYOR”

Bir emekli, “Emekli bir kase çorba içemiyor git de sor 50 kağıt” derken, bir başka emekli ise “Yüzde 30 veriyor ama yüzde 60 geri alacak. Yapacak bir şey var mı. Hiç memnun değiliz. Allah’tan ki yüzde 30 aldık onu da seçim var diye aldık yoksa havamızı alacaktık.” ifadesini kullandı.

Yüzde 30 zammın çok çok az olduğunu dile getiren bir vatandaş şunları kaydetti: “Alım gücümüz düştü. En azından yüzde 60 zam vermeliydik ki geçen yılki ekonomik seviyemizi yakalayabilelim. Peynir olmuş 200 lira. Peynire yüzde 300 zam geliyor bizim maaşımıza yüzde 30. Emekliler çok mağdur, bu iktidar canımıza okudu.”

“ÖMRÜ UZUN OLSUN”

Zammın kendisini memnun ettiğini dile getiren bir emekli de “Çok güzel, çok iyi oldu. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin.” diye konuşurken, başka bir emekli ise “Ekmeksizlere yüzde verse binde verse yine şükretmezler. Bugünümüze çok şükür. Allah razı olsun. Ömrü uzun olsun.” cevabını verdi.

Tüm vatandaşların şükrettiğini dile getiren bir emekli şunları söyledi: “Ekonomik koşullar olmayınca hiçbir şey olmuyor. 24 yıl devlete hizmet verdik. Asgari ücretliye versinler tabi herkesin refah düzeyi iyi olsun ama emekliyi de bu hale düşürmesinler. Fikirler başka başka olsun ama saygı hep olsun.”

1100 TL doğalgaz parası yatırdığını dile getiren bir emekli cebinden çıkardığı bozuk paraları göstererek, “Sadece bu kadar param kaldı” dedi.

“ALLAH BEREKET VERSİN”

Bir emekli maaşına 2 bin lira zam geldiği için mutlu olduğunu kaydederek “Allah bereket versin” ifadesini kullandı.

Zammın kendisini sevindirdiğini ifade eden bir emekli, “Beğenmeyen beğenmesin. Biz mutluyuz Allah bin bereket versin.” derken, bir emekli, “Kaşıkla veriyor, kepçeyle alıyor.” yorumunu yaptı.

Yüzde 30 zammın çok güzel olduğunu belirten bir emekli, “Benim maaşım 3 buçuktan 5 buçuğa çıktı. Ben geçiniyorum da diğer emekliler nasıl geçinemiyor.” dedi.

Emekli maaşının asgari ücretin altında kalmasından dert yanan bir vatandaş, şunları kaydetti: “Hiç memnun değiliz. Bize yazık değil mi? Kaç yıldır çalışıyorum, o kadar prim ödedim. Hiç memnun değilim. Daha yüksek zamlar bekliyoruz.”

“YÜZDE 30 VERDİ, YÜZDE 50 GERİ ALIR”

Marketlerde zamların durdurulamadığını ve emekli zammının yetersiz olduğunu anlatan bir emekli, “Yüzde 30 verdi, yüzde 50 geri alır.” diye konuştu.

Bir emekli yüzde 30 zamdan çok memnun olduğunu ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.

Bir vatandaş enflasyonun yüzde 200 olduğu yerde yüzde 30 zammı yetersiz bulduğunu değerlendirirken, bir emekli “9 yıldır emekliyim. Yapılan zamla benim maaşım 5 bin 900 oldu, geçen yıl emekli olan adam da geldi benim yanıma dayandı. Geçen yıl 3 bin 500’le emekli olanlar bu yıl bana yakın maaş alacak bu adalet mi?” diye sordu.

Emekli maaşının en az asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini belirten bir emekli, “10 yıl çalışan da 30 yıl çalışan da aynı maaşı alıyor. Ben 5 bin 500 alana çok demiyorum. Ama 30 yıl çalışana da 7 bin lira az.” şeklinde konuştu.

“EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRA OLSA NE OLUR?”

Oğuzlarlı Cumhur Ağa derler bana diyen bir emekli, “Kimseye iyi veya kötü diyemem. İyiyi kötüyü Allah bilir. Ortalıkta bir düzen gelmiş gidiyor. Bana deseler ki sen gel şu koltuğa otur vallahi ben oturmam. Boş sandığı ben ne yapacağım.” ifadesini kullandı.

İğneden ipliğe zam geldiğinden şikayet eden bir emekli ise “Emekli maaşı 10 bin olsa ne olur. Piyasanın ucuzlaması lazım. Maaşlarımızı vermeden aldılar. Araç muayene istasyonuna gidiyorsun bilmem kaç bin lira oldu. Bir bakım yapmıyorlar, bir parça takmıyorlar havaya giden bir para.” cevabını verdi.