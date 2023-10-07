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*** Arkadaşlarımız Nurdan Akbaş ve Tugay Göktürk, Gazi Caddesi’nde yurttaşlara, ekonominin gidişatı hakkında ne düşündüklerini sordular.

*** ÇORUM HABER mikrofonuna konuşan yurttaşlardan bazıları, “berbat” ya da “geçinemiyoruz” diye dert yanarlarken, “bundan iyisi can sağlığı” veya “başka ülkelerden iyiyiz” diyenler de oldu.

Emekli maaşlarındaki adaletsizlikten şikayet eden emekli bir vatandaş ise, “Ha bana hiç maaş vermese de Tayyip’ten başkasına da oy vermem” dedi.

Bir başka yurttaş ise, “Ekonomi o biçim, maaşlar bol, Avrupa bizi kıskanıyor” ironisiyle gülümsetti.

Bir vatandaş “Ekonomi gitmiyor ki! Ekonomi ne gidiyor? Bu millete layık az bile yapıyor.” diye konuştu.

Bir kadın ekonominin gidişatını ‘Berbat’ diye değerlendirerek, “Ayağıma bir çorap bile alamıyorum 1 liralık çorap olmuş 10 – 15 lira.” ifadesini kullandı.

Bir yurttaş, “Çok kötü, çok geçim zor” derken, bir başka vatandaş, “Her şey ortada bir şey söylemeye gerek var mı.” yorumunu yaptı.

Ekonominin gayet güzel olduğunu dile getiren bir vatandaş, “Bundan iyisi can sağlığı.” cevabını verdi.

Ekonominin iyi olmadığını kaydeden bir vatandaş, şunları söyledi: “Pahalılık çok. Geçinemiyoruz, ayın sonunu getiremiyoruz. Emekli maaşım 7500 lira. İki kişiyiz, çarşıya indik 2 simidi zor yedik.”

Her şeyin pahalı olduğundan dert yanan bir kadın, “Çok zor geçinmek. Eşim öldü bir başıma kaldım. Yardım da alamıyorum. Bilmiyorum nasıl olacak.” şeklinde konuştu.

“EMEKLİNİN MAAŞINDAN TASARRUF ETMEYİN”

Ekonomik gidişatın biraz zorda olduğunu aktaran bir emekli, “İnşallah düzeleceğine inanıyoruz. Lakin kemerleri sıkan zorda kalan biz oluyoruz. Emekliler oluyor. Devlet emeklilerin maaşından tasarruf yapıyor. Sayın bakanımıza Mehmet Şimşek beyefendiye buradan sesleniyorum. Benim maaşımdan lütfen tasarruf yapmayı bırakın.” ifadesini kullandı.

“YOLLAR ARABA DOLU, YEMEK YEME YERLERİ TIKLIM TIKLIM”

Bir vatandaş ekonominin güzel olduğunu hiçbir sıkıntı olmadığını belirterek, şöyle devam etti: “Geçinemiyorum diyenlerin sigara içmeye gelince gözleri bir şey görmüyor. Elin gavurunu zengin etmeyi biliyorlar. Arabaya gelince 40 lira benzine kimsenin sesi çıkmıyor, yollar araba dolu, herkes dışarıda, yemek yeme yerleri tıklım tıklım. Niye ekonomi kötü olsun?”

Bir genç işsizlikten yakınarak, “Hiçbirimiz iş bulamıyoruz. 2. üniversitemi okuyorum. Umudumuz kalmadı.” diye konuştu.

“UMUTLUYUZ, DÜZELECEK”

Ekonomik gidişatın pek iyi görünmediğini ama düzelmesini umut ettiğini vurgulayan bir vatandaş, “Orta vadeli programla ekonominin iyiye gideceğini düşünüyorum. Emeklilere de zam yapacaklarına inanıyorum. Bu durumu telafi edeceklerdir. Tabi önemli olan bu fiyat artışlarının bir an önce önüne geçilmesi. Halkımız çok mağdur oluyor.” sözlerini kullandı.

Sıkıntının çok olduğunu dile getiren bir vatandaş, şu ifadelere yer verdi: “Kemer sıkma şansımız da kalmadı. Emeklilerin bir ayağı mezarda artık. Ekonominin düzelmesi için iktidarın değişmesi şart.”

“AYLIĞIM YOK”

Emekli aylığı bile olmadığından dert yanan yaşlı bir kadın, “Aha gittim alacağımı alamadım dönüyorum. Aylığım yok devletin verdiğiyle de ucunu bucağını getiremiyorum, ev kira. Bir yumurta alamıyorsun, bir Pazar yüzü göremiyorsun. Rezillik baştan aşıyor. Yapacak bir şey yok.” şeklinde konuştu.

Bir vatandaş, “Emekli acından ölüyor” derken, bir başka yurttaş, “Ekonomi hiç iyi değil. Diyecek hiçbir bulamıyorum. İnşallah düzelir diyorum.” ifadesini kullandı.

“HÜKÜMET MİLLETİ KANDIRIYOR”

“Ekonomi hiç iyi değil” diyen bir adam şunları kaydetti: “Hiç düzelmez, inanmıyorum. Millet bitik, şartlar iyi değil, günlük zam günlük zam. Hükümet milleti kandırıyor, oyalıyor.”

Bir yurttaş “Ekonomi çok kötü, bıktık pahalılıktan” derken, bir kadın, “Emekliyiz hiç iyi değil ekonominin hali.” diye dert yandı.

Hayat şartlarının pahalılığından şikayet eden bir vatandaş, “Alım gücümüz kalmadı. Ne olacak sonumuz bilmiyoruz.” yorumunu yaptı.

“ÜLKEMİZE NASIL FAYDALI OLACAĞIZ?”

Bir üniversite öğrencisi ise hem okuyup hem ailesini geçindirmeye çalıştığını dile getirerek, “Bir parfüm, kalem kağıt aldım 300 liram gitti. Bu durumda nasıl okuyacağız, nasıl geçineceğiz. Ülkemize nasıl faydalı olacağız. Birkaç yıla düzelir belki ama bizim de belimizi büker.” ifadesini kullandı.

Bir emekli, emekli maaşlarından yakındıklarını belirterek, “Maaşlarımızın adaletli olmasını istiyoruz, ama pireye kızıp yorgan yakmayız. Düzeleceğine inandığımız için sabrediyoruz.” dedi.

Bir vatandaş, Türkiye’de ekonominin çoğu ülkeye göre iyi olduğunu dile getirdi. (Nurdan AKBAŞ – Tugay GÖKTÜRK)