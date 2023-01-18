Yeni yılla birlikte milletvekili maaşı 56 bin 445 liradan 73 bin 379 liraya yükseldi. Emekli vekillerin aylıkları ise 39 bin liradan 51 bin 970 liraya yükseldi. Böylece son 1 yılda milletvekillerine 33 bin 542 lira, milletvekili emeklilerine 33 bin 110 TL zam yapılmış oldu. Milletvekili maaşı en düşük emekli maaşının 13 kat üzerine çıktığını söyleyen İlçe Başkanı Hakan Tekecioğlu, “Emekliye %55 zam teklifi oylamasına koşarak gelerek reddeden AKP ve MHP milletvekilleri, emekli milletvekili maaşına %176 zam yaparak 51 bin 970 TL ‘ye yükseltti” diyerek tepkisini dile getirdi.

Vekil maaşı ile asgari ücret ve emekli maaşı arasındaki uçurum sosyal medyada da tepki çekti. Birçok kullanıcı paylaşımlarıyla duruma isyan etti. "Milletvekili" etiketi kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı paylaşımlarıyla duruma isyan etti.

(Haber Merkezi)

