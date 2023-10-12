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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından emeklilere ödeme müjdesini paylaştı. Erdoğan açıklamasında emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını duyurdu. Peki, emekliye 5 bin lira ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL şartları neler, kimlere verilecek?

Emekli maaşları ve ek zam için 9 Ekim’de gözler Kabine toplantısı sonrasında yapılacak açıklamalardaydı. Toplantının sona ermesinin ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emeklilere bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapacaklarını açıkladı. Peki, bu ödemenin detayları neler?

EMEKLİYE 5 BİN LİRA NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini, gerekli talimatları verdiğini hatırlatan Erdoğan, emeklileri rahatlatacak yeni bir karar aldıklarını söyledi.

Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi. Buna göre 1-15 Kasım 2023 tarihleri arasında ödemelerin gerçekleştirileceği söylenebilir.

EMEKLİYE 5000 TL KİMLERE VERİLECEK, ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında kasım ayının ilk yarısı itibariyle hesaplara yatırılacak olan 5 bin liralık tutardan fiilen çalışmaya devam edenlerin yararlanamayacağını belirtti. Bu kapsamda fiilen çalışan emekliler 5 bin lira ödeme alamayacaklar.

