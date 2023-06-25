Bu koşullarda emekliler, bırakın kurban almayı, torunlarına bayram harçlığı bile veremeyecek durumdalar.

En son asgari ücret 11.402 liraya çıkarıldı, ama açıklandığı gün 482 dolar olan asgari ücret, daha çalışanın eline geçmeden, döviz kurunun tavan yapması üzerine 443 dolara geriledi. Yani 39 dolar eridi. Emekliye, asgari ücret oranında (% 34) zam yapılacak olursa, emeklilerin ezici bir çoğunluğu, yine asgari ücretin altında aylık almaya mahkûm edilmiş olacak.

Dolayısıyla emekliler, “insan gibi yaşayabilmek” bir yana, asgari düzeyde geçimlerini sağlayabilmek için, aylıklarında çok ciddi bir iyileştirme yapılmasını bekliyorlar. Emekli kuruluşları, zam beklentilerini en az % 60 olarak ifade ediyorlar.

Ekonomiyi yönetenlerin, emekli aylıkları ile ilgili kararı verirken “ellerini vicdanlarına koymaları” temenni ediliyor.

Konuyu, 8 Haziran 2023 günü bir kez daha değerlendirmiş, “Emeklinin iki eli yakanızdadır!” demiştik. Gerçekten, emekliyi derin bir yoksulluğa ve çaresizliğe mahkûm etmenin vebali büyüktür. Lütfen vicdanınızın sesini dinleyin!

Mehmet YOLYAPAR