Eşitsizliklere ve adaletsizliklere yol açacak eksik bir düzenlemenin yasalaştığını ve yeni sorununun adının “emeklilikte adalet” olduğunu kaydeden Öztürk, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) yaşadığı adaletsizlik ve mağduriyet oldukça geç ve eksik olsa da bir çözüme kavuştu. EYT'liler uzun bir mücadele sonucunda koşullu ve eksik de olsa önemli haklar elde etti. 2019’da EYT konusunda “asla olmaz, seçimi de kaybetsem yapmam” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT yasasını imzaladı ve yasa yayımlandı. EYT yasasının çıkmasında EYT’lilerin mücadelesi yanında siyasal iktidarın seçim kaygısı da etkili oldu. Böylece hükümet tarafından “çift dikiş” olarak suçlanan EYT’lilerin dediği oldu.

“EYT YASASI ADALETSİZLİKLER YARATACAK NİTELİKTE”

EYT yasası adaletsizlikler yaratacak nitelikte. AKP bu konudaki itirazların hiçbirini dikkate almadı. Meclis komisyon ve genel kurulunda teklifin iyileştirilmesi yönünde verilen önergelerden hiçbiri kabul edilmedi. Göz göre göre yeni sorunlara, eşitsizliklere ve adaletsizliklere yol açacak eksik bir düzenleme yasalaştı.

EYT ile birlikte mutlaka 9 Eylül 1999 ve sonrası için (EYT kapsamı dışında kalanlar için) yumuşak bir kademeli yaş sistemi getirilmeliydi.

EYT yasasının diğer önemli bir eksikliği ise intibak düzenlemelerine yer vermemesidir. Emekliler arasında çok büyük farklar ve eşitsizlikler var. Benzer çalışma süresi ve prim gün sayısına sahip emeklilerin aylıkları arasında uçurum var. Emekli aylıkları oldukça düşük. Bunun en önemli nedeni AKP tarafından 2008 yılında 5510 sayılı yasa ile kabul edilen değişiklikler. 5510 sayılı yasa ile gerek aylık bağlama oranlar gerekse güncelleme katsayısı düşürüldü ve böylece emekli aylıkları düştü.

EYT yasası ile Aylık Bağlama Oranı ve güncelleme katsayısı değişmedi. Bu nedenle EYT’lilerin aylıkları eski sisteme göre düşük olacak. Aylıkların makul düzeyde olması için intibak ve güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranları da yasaya eklenmeliydi.

Bağkurlu esnaf ve şirket ortakları aynı haklardan yararlanamamakta. 1999 öncesinde aynı tarihte işe başlayan bir Bağkurlu ile sigortalı arasında eşitsizlik ve adaletsizlik vardır. Sigortalının emekli olabilmesi için 5975 gün aranırken Bağkurlu bir kişi için 9000 gün aranması büyük bir adaletsizliktir. Bu adaletsizlik Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhalefet olarak dillendirilse de dikkate alınmadı.

“EMEKLİLERİN %70’İNİN MAAŞI EN

DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HALİNE GETİRİLDİ”

En düşük emekli maaşının 7.500 TL’ye çıkarılması başka bir adaletsizliği ortaya çıkartmıştır. Düzenleme ile bürüt ücreti yüksek olanlarla asgari ücretlilerin arasında fark bırakmayarak kayıt dışılığa teşviki artırabilecek bir hal almıştır. Emeklilerin %70’inin maaşı en düşük emekli maaşı haline getirilmiştir. En düşük emekli maaşına yapılan %36’lık zam tüm maaş gruplarında eşit yapılsa idi adaletsizlik olmayacaktı. Asıl düzeltilmesi gereken kök maaş hesaplama yöntemi değiştirilerek, emeklilerin birilerin ağzından çıkacak iki kelama muhtaç bırakmayacak keyfi uygulamalar sonlandırılabilir.

Türkiye emeklilik sistemi yamalı bohçaya dönüşmüş durumdadır. Çok parçalıdır. Eşitsiz ve adaletsizdir. Emeklilik sistemi emeklilere insana yaraşır bir yaşam sağlamaktan uzaktır.”