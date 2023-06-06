EMEKLİ MAAŞLARI VE İKRAMİYELERİ BAYRAM ÖNCESİ YATACAK
Erdoğan, "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz." dedi.

Mehmet Tahtasız’ın ziyareti Mehmet Tahtasız’ın ziyareti

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla ile vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." ifadelerini kullandı.