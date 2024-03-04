Sivil İnsiyatif Emekliler Platformu Başkanı Murat Kırçı, emeklilerin 28 Ocak'ta ilkini yaptığı basın açıklamasının 10 Mart 2024 Pazar günü ikincisini düzenleyeceklerini ve emeklilerin yaşanabilir bir maaş alana kadar da mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Emeklilerin açlık sınırı altında bir ücrete mahkum edilmelerinin tahammül sınırını aştığını ifade eden Murat Kırçı, bu haksızlığın ortadan kaldırması için yapacakları mücadelelerden biri olan basın açıklamasına emekçi emekliler başta olmak üzere tüm Çorum halkını, sivil toplum örgütlerini, dernek ve sendika yöneticilerini ve siyasi parti temsilcilerini katılmaya davet etti.

Kırçı, eylemi 10 Mart Pazar günü saat 14.00’de Hürriyet Parkı’nda gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.



Editör: UĞUR GÖRKEM