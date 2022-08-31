CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP iktidarında emeklilerin insan onuruna yakışır bir hayat sürmeleri ve refah seviyelerinin yükselmesi için gereken her türlü önlemi alacaklarını vurgulayarak, İntibak Yasasının çıkartılacağını ve emeklilerden kesilen 12 kalem katkı payının kaldırılacağını bildirdi.

Emekliler Derneği’nin ziyareti sırasında Başkan Hıdır Kınıklı ve yönetiminin sorun ve taleplerini dinleyen Tahtasız, CHP’nin emeklilere yönelik projelerinden bahsetti.

Tahtasız, “Emeklilere, dini bayramlarda bir maaş ikramiye verilecek. Gıdada ne kadar enflasyon varsa maaşlara o oranda yansıtılacak. Emekli maaşları çalışırken alınan maaşların altında kalmayacak. Emekli yaşam koşullarını eskisi gibi devam ettirecek, yapılacak kesinti çok az miktarlarda olacak. Emekliler için kültür evleri açılacak, ayrıca yaşanabilir yeni huzur evleri yapılacak. Emeklilerin taban aylığı olacak dul ve yetimler onun altında maaş almayacak. Açlık sınırının altında taban aylığı olmayacak” diye konuştu. (Haber Merkezi)

