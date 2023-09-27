Tahmini Okuma Süresi: dakika

Geçtiğimiz aylarda 45 gün içerisinde teslim edileceği açıklanan emekli TOKİ konutlarının yollarını ise Çorum Belediyesi üstlendi. Silmkent TOKİ konutlarını gezerek çalışmalarla ilgili bilgi alan Belediye Başkanı Aşgın, konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Başkan Aşgın açıklamasında; “Emeklilerimiz bir an önce evlerine kavuşsun diye... Belediye olarak insiyatif alıyor ve TOKİ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Emekli TOKİ projesine altyapı desteği veriyoruz…

Yüklenici inşaat firması kanal işini tamamlar tamamlamaz Silmkent - Emekli TOKİ bağlantı yolu ve TOKİ ana cadde bordür ve asfaltını bitiriyoruz. Hayırlı olsun...” görüşüne yer verdi.