CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 24 Kasım Öğretmenler Günü gibi anlamlı bir günde anlamlı bir ziyaret düzenleyen Selçuk Köse ve Ali Ekber Eker’e teşekkür etti.

Mehmet Tahtasız, “Öğretmenler Gününde ülkesinin geleceğini düşünerek, yapılacak seçimlerde görev almak için ziyaretimize gelen ortaokuldan öğretmenim Selçuk Köse ve Ali Ekber Eker öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Bu davranışın tüm partililerimize örnek olmasını diliyor ve tüm partililerimizi göreve davet ediyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

