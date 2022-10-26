1950 yılında Çorum ili, Alaca ilçesi, Küre Köyünde doğdu. Ortaokulu, öğretmen okulunu Çorum'da okudu.

Çorum Öğretmen Okulu'ndan 1971 yılında mezun oldu.

1973 yılında köylüsü Güzel Hanım'a evlendi.

Şehriban, Barış ve Ozan adında üç çocukları oldu.

Siirt, Sakarya ve Çorum'da öğretmenlik yaptı.

Çorum merkez Karşıyaka İlköğretim Okulu'ndan emekli oldu.

Kışları Antalya'da çocuklarının yanında, yazları Çorum'da emekliliğin tadını çıkartmaya çalıştı.

Dost söyleşilerinde duygulu, dokunaklı sesiyle türküler söyler, bulunduğu ortamı renklendirirdi.

Alçakgönüllü, sevecen bir kişiliği vardı.

Öğrencileri üzerinde hep etkisi olmuştur.

25 10.2022 günü Çorum'da Hak'ka yürüdü. 26.10.2022 günü saat 12.00'de Hacı Bektaş Veli Cem evinde yapılan cenaze töreninden sonra Alaca ilçesi Küre köyünde toprağa verildi.

(Haber Merkezi)