Emekli öğretmen merhum Dursun Karakeçilioğlu'nun eşi, Tanyeri İlkokulu’ndan emekli öğretmen Nilüfer Karakeçilioğlu (92) vefat etti.

Merhum Nurhayat Çağılkan ve Nurhan Demirci'nin anneleri, merhum Hüseyin Demirci ve Adnan Çağılkan’ın kayınvalideleri, Nilüfer Demirci ve Alper Çağılkan'ın anneanneleri olan Nilüfer Karakeçilioğlu’nun cenazesi yarın Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alındıktan sonra Ulucami’ye getirilecek ve öğle namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

