Emekli öğretmen Necla Seçer vefat etti.

Emekli öğretmen Mustafa Seçer’in eşi, Mehtap Seçer Tekin ve Serap Seçer Şahin’in anneleri, Garanti Bankası’ndan emekli Burhan Tekin ve Can Fırat Şahin'in kayınvalideleri olan Necla Gödek Seçer’in vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumenin cenazesi saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alındıktan sonra Çorum Merkez Kuşsaray Köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

