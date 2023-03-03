Fatih, Gülşen, Mahmure Çek'in babaları, emekli öğretmen Hüseyin Çek, Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Ada Koleji Okul Müdürü Ahmet Çek'in ağabeyi, Osman Çakıcı, İsmail Burhan ve merhum Mustafa Geçili'nin kayınbiraderi olan emekli öğretmen Hasan Çek, geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'da hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi yarın (04 Mart 2023 Cumartesi günü) öğle namazının ardından Akşemseddin Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Nurdan AKBAŞ)

