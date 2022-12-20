Sinan Özdoğru, doğa aşığı bir insan olduğunu, 6 sene önce vefat eden eşiyle yıllarca yaptıkları çevre temizliğine arkadaşlarının da desteğiyle devam ettiğini söyledi.

Gençliğinin Bilecik'te geçtiğini, ortaokul ve lise çağlarında doğa ile iç içe yaşadığını belirten Özdoğru, “Doğa aşkım o yıllarda başladı. Gezmeye gittiğimiz mekanlarda gördüğümüz çöpleri toplayıp, bir yere istifleyip, doğaya vermeyecek şekilde yakardık” dedi.

Özdoğru, birçok ilden dostlar edindiğini, birçok çevre gönüllüsü yetiştirdiğini dile getirdi.

Uzak illere de gittiğini aktaran Özdoğru, Çorum'daki Obruk Barajı'nın kıyısında Oğuzlar sakinleriyle temizlik yaptıklarını ifade etti.

(AA)

