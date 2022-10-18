Üçköy Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, emekli başgardiyan Cevat Yıldırım, rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sultan ve merhum Hüseyin Gazi Yıldırım’ın oğlu, Dilber Yıldırım’ın eşi, Hatice Yıldırım Töremiş ve Ali Yıldırım’ın babaları, Haydar, Necla ve Keziban Yıldırım’ın kardeşleri olan Cevat Yıldırım’ın cenazesi saat 11.00’de Üçköy Köyü Derneği’nden alınarak köy mezarlığında toprağa verildi.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Cevat Yıldırım, 2018 yılında Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru iken Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerinde kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir gencin pompalı tüfekle saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı. Yıldırım, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu olmuş ve hayata yeniden dönmüştü.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Cevat Yıldırım’ın çoklu organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Cevat Yıldırım’ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

