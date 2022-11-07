Uzun bir süredir tedavi gören, bankaya girmeden önce lokantacıların yakından tanıdığı ve 1982 yılında başladığı Türkiye İş Bankası Çorum Şubesi’nden emekli ve Çorumspor aşkı hiç bitmeyen Murat Ahıshalı çoklu organ yetmezliğinden saat 12.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Emine Ahıshalı’nın eşi, Behçet, Fuat, Ahmet, Mehmet Ahıshalı’nın kardeşi, Özlem Köse, Feride Ahıshalı, Sercan Ahıshalı’nın babası olan Murat Ahıshalı’nın cenazesi yarın (8 Kasım) Çorum merkez Samsun yolu üzerinde bulunan Ahmediye (Kaymakcı) köyünde öğle namazını müteakip köy kabristanında defnedilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

