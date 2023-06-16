Milyonlarca emekli, emekli maaşı ve Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihlerini merakla bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emekli maaşı haziran ayı ödemelerinin öne çekildiğini ve bayram ikramiyesi ödemelerinin de erken verileceğini duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17 ile 23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacağı duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli aylıkları ve bayram ikramiyesi ödemelerini Kurban Bayramı'ndan önce yapıyoruz. Emeklilerimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli, huzurlu bir bayram diliyorum" dedi.

Bayram ikramiyesi ne kadar?

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyeleri 2 bin lira olarak ödenecek.